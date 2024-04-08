Советник Трампа опроверг план по окончанию конфликта на Украине давлением на Киев

Советник кандидата на пост президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер назвал фейком информацию о том, что в случае возвращения в Белый дом республиканец планирует разрешить кризис на Украине путем давления на Киев. Об этом пишет New York Post.

По его словам, появившаяся в The Washington Post информация о существовании подобного плана – фейковая новость.

«Они просто это выдумывают», — подчеркнул Миллер.

В то же время он напомнил, что Трамп единственный, кто говорит о завершении конфликта, в то время как Джо Байден регулярно высказывается о его продолжении.

7 апреля газета The Washington Post со ссылкой на источник сообщила, что бывший президент США Дональд Трамп якобы планирует убедить Украину уступить российским властям Крымский полуостров и ЛДНР в обмен на мир. По данным издания, экс-хозяин Белого дома намерен реализовать этот план в случае своего возвращения к власти.

В материале отмечалось, что политик в частном порядке заявил о желании Москвы и Киева «сохранить лицо» и в то же время завершить конфликт. При этом Трамп считает, что жители Республики Крым и ЛДНР одобряют присоединение этих регионов к РФ.

Ранее в конгрессе США обеспокоились российским влиянием на республиканцев.