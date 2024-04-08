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В Кремле оценили возможность контактов представителей РФ и Турции на высшем уровне

Песков: контакты на высшем уровне между РФ и Турцией готовятся

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MGIMO360 TV/YouTube

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что в целом контакты на высшем уровне между Россией и Турцией готовятся.

В ответ на вопрос журналиста о том, планирует ли российская сторона контакты с турецкой в свете визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США, запланированного на 9 мая, Песков отметил, что контакты с Анкарой проводятся по всем финансовым делам на рабочем уровне, но также планируются и на высшем.

«Контакты на высшем уровне в целом готовятся. <...> Сроки контактов на высшем уровне не определены, но понимание, что они состоятся в обозримой перспективе, есть», — резюмировал Песков.

До этого Песков в ходе брифинга с журналистами переадресовал вопрос о мирных переговорах по Украине на базе стамбульской инициативы к министерству обороны Российской Федерации.

Перед этим президент России Владимир Путин говорил, что государства Запада могли сорвать стамбульские договоренности между Москвой и Киевом из-за того, что рассчитывали на стратегическое поражение России на поле боя.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.

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