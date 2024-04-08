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Песков не стал комментировать слова Путина об исламских фундаменталистах

Песков посоветовал перечитать фразу Путина об атаках исламских фундаменталистов

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать высказывание российского президента Владимира Путина о том, что РФ не может быть объектом атак со стороны исламских фундаменталистов. Журналисты попросили представителя главы государства объяснить эту фразу в ходе регулярного брифинга.

«А когда это сказал президент, какой контекст вы имеете в виду?» — поинтересовался Песков.

В то же время он рекомендовал корреспондентам внимательно перечитать слова Путина. По мнению пресс-секретаря Кремля, сотрудники СМИ вырвали эту фразу из контекста.

4 апреля российский лидер принял участие в XII съезде Федерации независимых профсоюзов РФ (ФНПР). Во время мероприятия он заявил, что страна не может являться объектом нападений со стороны исламских фундаменталистов. Причина тому — существование внутри нее межконфессионального и межрелигиозного единства.

Более того, глава государства обратил внимание на внешнюю политику РФ. По его словам, на международной арене страна ведет себя таким образом, что она вряд ли может оказаться целью исламских фундаменталистов.

Ранее Путин назвал главную цель заказчиков теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

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