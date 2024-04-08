В Кремле прокомментировали возможную поездку Путина в регионы с паводками

Президент России Владимир Путин пока не планирует посещать регионы, в которых наблюдаются затопления из-за паводков, однако находится в курсе всех нюансов происходящего. Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В ближайшее время поездок президента туда не запланировано, но он держит руку на пульсе ситуации. По поручению президента на место вылетел (глава МЧС Александр) Куренков», — ответил пресс-секретарь президента РФ на соответствующий вопрос.

Песков также отметил, что в Кремле пока не могут дать оценку эффективности действий Куренкова или губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, поскольку ситуация с паводками, вероятно, пока не достигла пика.

При этом пресс-секретарь российского президента высоко оценил стойкость жителей Орска, где во время паводка прорвало дамбу, и отметил, что местные власти «работают, не жалея себя».

По состоянию на утро 8 апреля, паводковые воды подтопили более 10,4 тысячи жилых домов в 39 регионах России. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Оренбургской области, где за сутки оказались затоплены 3,9 тысячи жилых домов и 8,7 тысячи приусадебных участков.

В МЧС подчеркнули, что спасатели работают в круглосуточном режиме. Из зоны наводнения уже эвакуированы более 6,1 тысячи человек. Они расселены в пункты временного размещения. Всего развернуто 33 таких пункта, вместимость которых составляет 33 тысячи человек.

Ранее стало известно, что Путин выслушал доклады о ситуации с паводками.