В Гагаузии не исключили ввода войск со стороны Кишенева

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что не исключает ввода войск Кишиневом и роспуска автономии в случае объявления ею независимости. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, прорумынские силы ведут антимолдавскую пропаганду в Молдавии. В случае объявления независимости Гагаузии Кишинев может пойти на такой шаг, так как действия Молдавии сегодня контролирует Бухарест.
«Будет реакция не только Кишинева, но и контролирующего действия молдавских властей Бухареста. Реакция может быть очень разной: от громких, угрожающих заявлений до ввода войск и попыток распустить Гагаузскую автономию», — поделилась Гуцул.
Ранее стало известно, что переговоры по вступлению Украины и Молдавии в ЕС могут затянуться.