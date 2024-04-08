В Гагаузии не исключили ввода войск со стороны Кишенева

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что не исключает ввода войск Кишиневом и роспуска автономии в случае объявления ею независимости. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, прорумынские силы ведут антимолдавскую пропаганду в Молдавии. В случае объявления независимости Гагаузии Кишинев может пойти на такой шаг, так как действия Молдавии сегодня контролирует Бухарест.

«Будет реакция не только Кишинева, но и контролирующего действия молдавских властей Бухареста. Реакция может быть очень разной: от громких, угрожающих заявлений до ввода войск и попыток распустить Гагаузскую автономию», — поделилась Гуцул.

Ранее стало известно, что переговоры по вступлению Украины и Молдавии в ЕС могут затянуться.