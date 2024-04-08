Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинский посол заявил, что оружие Украине важнее вступления в НАТО

Посол Боднар: на данный момент у Украины нет требования вступить в НАТО

close
100%
Thomas Peter/Pool/Reuters

Украина не настаивает на членстве в НАТО в данный момент и готова обсуждать этот вопрос после завершения конфликта. Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар газете Yeni Şafak, передает РИА Новости.

«Мы хотим, чтобы были определены условия для нашего вступления в НАТО, чтобы нам назвали дату. На данный момент у Украины нет требования вступать в альянс», — сказал посол.

Киев на саммите лидеров НАТО в Вашингтоне хочет получить ответ о возможной дате вступления, отметил Боднар, подчеркнув, что Украина хочет, чтобы вопрос ее членства в альянсе оценили после конфликта.

При этом он добавил, что украинская сторона не настаивает и ей в данный момент «нужно только оружие».

До этого вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что США и Германия против приглашения Украины в НАТО.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами