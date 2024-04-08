Украинский посол заявил, что оружие Украине важнее вступления в НАТО

Украина не настаивает на членстве в НАТО в данный момент и готова обсуждать этот вопрос после завершения конфликта. Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар газете Yeni Şafak, передает РИА Новости.

«Мы хотим, чтобы были определены условия для нашего вступления в НАТО, чтобы нам назвали дату. На данный момент у Украины нет требования вступать в альянс», — сказал посол.

Киев на саммите лидеров НАТО в Вашингтоне хочет получить ответ о возможной дате вступления, отметил Боднар, подчеркнув, что Украина хочет, чтобы вопрос ее членства в альянсе оценили после конфликта.

При этом он добавил, что украинская сторона не настаивает и ей в данный момент «нужно только оружие».

До этого вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что США и Германия против приглашения Украины в НАТО.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.