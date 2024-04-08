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Нарышкин рассказал о роли России в сохранении Франции как великой державы

Нарышкин: Россия в 1814 году не позволила Британии и Пруссии разделить Францию

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Россия в 1814 году помогла Франции остаться великой державой, не позволив Великобритании и Пруссии разделить ее территории после поражения в войне. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.

В понедельник, 8 апреля, он принял участие в круглом столе по случаю 210-й годовщины взятия Парижа русской армией. Нарышкин подчеркнул, что в ходе переговоров в 1814 году Россия всеми силами способствовала формированию справедливого послевоенного мироустройства.

«Оппонируя своим союзникам, прежде всего Великобритании и Пруссии, которые настаивали на расчленении Франции на несколько частей, Россия не позволила унизить побежденную Францию, что могло бы нарушить баланс сил. Таким образом Россия сохранила Францию как великую европейскую державу», — сказал глава Службы внешней разведки.

Нарышкин добавил, что российские дипломаты играли ведущую роль во время Венского конгресса. В результате его участникам удалось создать новую систему международных отношений, которая была разрушена самими европейскими государствами в ходе Крымской войны 1853-1856 годов.

Ранее президенту Франции Эммануэлю Макрону посоветовали не забывать дату вступления русской армии в Париж.

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