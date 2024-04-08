Путин выслушал доклады о ситуации с паводками

Президент РФ Владимир Путин выслушал доклады о том, что происходит с паводками в регионах, и о принимаемых властями мерах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

По словам пресс-секретаря российского президента, Путину представили доклады глава МЧС Александр Куренков, а также губернатор Оренбургской области Денис Паслер, губернатор Курганской области Вадим Шумков и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава российского государства выяснил, как развивается ситуация с паводками и какие меры принимают власти, чтобы помочь людям, которые попали в зону затопления.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, после докладов Путин поручил создать правительственную спецкомиссию во главе с Куренковым.

До этого в МЧС рассказали, что паводковые воды подтопили более 10,4 тысячи жилых домов в 39 регионах России.

Ранее жителей Оренбурга предупредили о беспрецедентном наводнении.