Украинский политик заявил о планах Киева сменить министра внутренних дел на главу СБУ

Офис президента (ОП) Украине не отказался от планов сменить министра внутренних дел Игоря Клименко на главу СБУ Василия Малюка. Об этом заявляется в Telegram-канале бывшего депутата Верховной рады Александра Дубинского, который находится в СИЗО по делу о госизмене.

«В ОП до сих пор не отказались от замены министра МВД Клименко на Малюка, хотя скандал с [бывшим советником ОП Артемом] Шило этим планам серьезно подгадил», — говорится в сообщении.

По мнению Дубинского, эта перестановка нужна для обеспечения закона о мобилизации, «когда полиция получит задачу по жесткой отработке уклонистов в составе группы ТЦК – Клименко, как классический мент-кадровик, эту жесткость обеспечить не может», а Малюк, по его словам, готов на все.

Бывший нардеп считает, что другие перестановки не принципиальны для администрации Владимира Зеленского и «носят исключительно отвлекающий характер, чтобы размывать в новостной ленте информацию про российский паспорт жены [главы Одесской ОВА Олега] Кипера или про коррупцию Шило в СБУ».

До этого «Страна.ua» писала, что кадровые перестановки в окружении Зеленского усилили влияние главы ОП Андрея Ермака.

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