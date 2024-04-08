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Украинский политик заявил о планах Киева сменить министра внутренних дел на главу СБУ

Дубинский: офис Зеленского намерен сменить министра внутренних дел на главу СБУ

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СБУ

Офис президента (ОП) Украине не отказался от планов сменить министра внутренних дел Игоря Клименко на главу СБУ Василия Малюка. Об этом заявляется в Telegram-канале бывшего депутата Верховной рады Александра Дубинского, который находится в СИЗО по делу о госизмене.

«В ОП до сих пор не отказались от замены министра МВД Клименко на Малюка, хотя скандал с [бывшим советником ОП Артемом] Шило этим планам серьезно подгадил», — говорится в сообщении.

По мнению Дубинского, эта перестановка нужна для обеспечения закона о мобилизации, «когда полиция получит задачу по жесткой отработке уклонистов в составе группы ТЦК – Клименко, как классический мент-кадровик, эту жесткость обеспечить не может», а Малюк, по его словам, готов на все.

Бывший нардеп считает, что другие перестановки не принципиальны для администрации Владимира Зеленского и «носят исключительно отвлекающий характер, чтобы размывать в новостной ленте информацию про российский паспорт жены [главы Одесской ОВА Олега] Кипера или про коррупцию Шило в СБУ».

До этого «Страна.ua» писала, что кадровые перестановки в окружении Зеленского усилили влияние главы ОП Андрея Ермака.

Ранее на Украине рассказали о возможной отставке Кулебы и Малюськи.

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