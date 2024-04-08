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Трампа огорчило нежелание мигрантов из «хороших» стран приезжать в США

Трамп выразил сожаление по поводу отсутствия в США мигрантов из «хороших» стран

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Cheney Orr/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп выразил сожаление из-за того, что в страну не приезжают мигранты из «хороших» государств. Об этом сообщила газета The New York Times.

По данным издания, в ходе мероприятия по сбору средств для предвыборной кампании экс-глава государства объяснил свое резкое высказывание о странах происхождения прибывающих в США мигрантов. Речь идет о заявлении политика от января 2018 года, в котором он назвал африканские государства и Гаити «дырами».

Трамп отметил, что считал эту фразу «нормальной». Однако, по словам бывшего хозяина Белого дома, общественность восприняла его высказывание «как очень ужасный комментарий».

«Когда я спросил — знаете, почему мы не можем позволить приезжать людям из хороших стран — я пытался быть вежливым», — добавил экс-президент США.

Он пояснил, что к «хорошим» государствам относятся Дания и Швейцария. То же касается Норвегии.

При этом Трамп обратил внимание, что сейчас в США приезжают люди из «просто невероятных мест и стран». Как сказал политик, государства происхождения большинства мигрантов представляют собой «катастрофу».

Ранее Трамп сравнил миграционный кризис в США с «кровавой баней».

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