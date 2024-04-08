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Американский полковник заявил, что США потеряли из-за военных интервенций $14 трлн

Полковник Макгрегор: американцам начинают надоедать интервенции в другие страны

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Wikimedia Commons

Военные интервенции США являются «бессмысленными» и начинают надоедать самим американцам. Такое мнение высказал в социальной сети X бывший советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

«Американцам начинают надоедать эти бессмысленные и глупые военные интервенции, которые обречены на провал», — написал он.

Макгрегор, ссылаясь на данные журнала Fortune, заявил, что за последние 20 лет страна потеряла $14 трлн из-за этих интервенций в другие страны.

Полковник армии США в отставке также задался вопросом, что хорошего принесла такая политика Вашингтона.

До этого командующий американскими сухопутными войсками на Тихом океане Чарльз Флинн заявил, что для сдерживания Китая США намерены разместить в Азии свои ракеты средней дальности. Он сообщил, что США планируют развивать сотрудничество с союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее сообщалось, что Белый дом близок к решению о поставках баллистических ракет Украине.

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