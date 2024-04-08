В Республиканской партии сравнили Украину с противниками США

Руководитель Национального комитета Республиканской партии Майк Уотли поставил Украину в один ряд с КНР и Ираном, которые считаются геополитическими противниками США. Политик сделал соответствующее заявление в эфире телеканала Fox News.

«Безответственное управление [президента США] Джо Байдена показало Китаю, Украине и Ирану, что они могут чувствовать себя более агрессивными на мировой арене», — сказал он.

Также Уотли предупредил, что эти три государства могут попытаться повлиять на американский предвыборный процесс. Речь идет о вмешательстве в выборы главы государства, которые запланированы на 5 ноября 2024 года.

7 апреля газета The Washington Post со ссылкой на источник сообщила, что бывший президент США Дональд Трамп якобы планирует убедить Украину уступить российским властям Крымский полуостров и ЛДНР в обмен на мир. По данным издания, экс-хозяин Белого дома намерен реализовать этот план в случае своего возвращения к власти.

В материале отмечалось, что политик в частном порядке заявил о желании Москвы и Киева «сохранить лицо» и в то же время завершить конфликт. При этом Трамп считает, что жители Республики Крым и ЛДНР одобряют присоединение этих регионов к РФ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал страну «заложницей» избирательного процесса в США.