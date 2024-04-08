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Лавров прибыл в Китай с официальным визитом

Глава МИД России Лавров прибыл с официальным визитом в Китай

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Китай. Об этом сообщает ТАСС.

Борт министра сел в аэропорту Шоуду в Пекине.

Накануне в МИД России сообщили, что Лавров посетит Китай 8-9 апреля и проведет переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И.

Стороны обменяются мнениями по ряду «горячих тем» и региональных сюжетов, включая украинский кризис и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Помимо этого, министры обсудят различные аспекты двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие в рамках ООН, БРИКС, G20 и других площадок.

4 апреля Лавров назвал китайскую инициативу урегулирования по Украине наиболее разумной и четкой. Он отметил, что предложенный КНР план состоит из 12 пунктов. Они представляют собой принципы и подходы к восстановлению мира, при этом Пекин рассчитывает сначала достичь согласия по всем этим пунктам с другими участниками международных отношений.

Ранее Путин заявил о стремлении России и Китая построить более справедливый мир.

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