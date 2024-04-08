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Президент Финляндии заявил о полном отсутствии политического диалога с Россией

Стубб: между Хельсинки и Москвой полностью отсутствует политический диалог

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Global Look Press

Глава Финляндии Александер Стубб заявил о полном отсутствии политического диалога с Москвой по конфликту на Украине. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

По словам Стубба, в данный момент не имеется абсолютно никакого политического диалога с Россией, касающегося урегулирования украинского конфликта. При этом президент Финляндии выразил мнение, что подобный диалог сейчас вообще вести невозможно, так как единственный путь, ведущий к миру, находится на поле боя.

В то же время он указал, что нельзя достичь мира в одностороннем порядке.

До этого президент Финляндии Александер Стубб поддержал решение правительства о закрытии автотранспортных пропускных пунктов на границе с Россией на неопределенный срок.

4 апреля правительство Финляндии продлило закрытие контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией «до дальнейшего уведомления».

Ранее сообщалось, что Финляндия отправит Киеву 23-й пакет военной помощи на сумму €188 млн.

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