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Медведев назвал западных лидеров соучастниками теракта в «Крокусе»

Медведев назвал реальных заказчиков теракта в «Крокусе»

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Dmitry Astakhov/AP

Зампредседателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев назвал лидеров США, Франции, Великобритании и Германии соучастниками теракта в «Крокус Сити Холле», а Украину — реальным заказчиком теракта. Об этом сообщается на его странице X.

В качестве подтверждения своих утверждений Медведев привел недавнее заявление террористов о том, что им обещали по миллиону рублей в Киеве.

По его мнению, реальные заказчики — украинская сторона, а их соучастники — президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Великобритании Риши Сунак, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и другие.

До этого террористы, совершившие нападение на «Крокус Сити Холл», заявили, что их куратором был человек по имени Сайфулло.

До этого Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело о халатности после теракта в «Крокус Сити Холле», его фигурантом стал ответственный за пожарную безопасность концертного зала.

Вечером 22 марта в подмосковном комплексе «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли стрельбу по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

Ранее Медведев обвинил Украину и Макрона в теракте в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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