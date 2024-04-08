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Один из лидеров республиканцев поставил Украину в один ряд с противниками США

Политик-республиканец Уотли поставил Украину в один ряд с противниками США

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Kevin Lamarque/Reuters

Глава Национального комитета Республиканской партии США Майкл Уотли заявил, что Вашингтон позволил Украине, Китаю и Ирану проводить на мировой арене агрессивную политику. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

По словам Уотли, безответственная политика, которая проводилась президентом США Джо Байденом, дала понять Китаю, Украине и Ирану, что на мировой арене они могут чувствовать себя более агрессивными.

Политик выразил мнение, что Пекин, Тегеран и Киев могут оказать влияние на предвыборный процесс в США.

Таким образом, один из руководителей Республиканской партии поставил Украину, которой Белый дом оказывает постоянную политическую, военную и финансовую поддержку, в один ряд с основными противниками США.

До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский признался в готовности Киева получать военную помощь от США в кредит.

Ранее экс-советник Пентагона призвал США перестать вторгаться в другие страны.

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