Глава Национального комитета Республиканской партии США Майкл Уотли заявил, что Вашингтон позволил Украине, Китаю и Ирану проводить на мировой арене агрессивную политику. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

По словам Уотли, безответственная политика, которая проводилась президентом США Джо Байденом, дала понять Китаю, Украине и Ирану, что на мировой арене они могут чувствовать себя более агрессивными.

Политик выразил мнение, что Пекин, Тегеран и Киев могут оказать влияние на предвыборный процесс в США.

Таким образом, один из руководителей Республиканской партии поставил Украину, которой Белый дом оказывает постоянную политическую, военную и финансовую поддержку, в один ряд с основными противниками США.

До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский признался в готовности Киева получать военную помощь от США в кредит.

Ранее экс-советник Пентагона призвал США перестать вторгаться в другие страны.