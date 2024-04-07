Назван кандидат на пост канцлера ФРГ

Министр экономики и вице-канцлер ФРГ из рядов «Зеленых» Роберт Хабек намерен бороться за пост канцлера ФРГ. Об этом пишет Bild.

Также в избирательной гонке будут участвовать лидер Христианского демократического союза Фридрих Мерц и министр иностранных дел страны Анналена Бербок.

Сообщается, что в последнее время политик проводит встречи с разнообразными бизнес-ассоциациями страны, в которых распространено недовольство политикой Шольца. Также сообщается о ряде визитов Хабека за рубеж, в том числе в США, Саудовскую Аравию и Израиль.

До этого СМИ сообщали, что ведомство канцлера Германии фиксирует оплошности главы МИД Бербок.

Как пишет Bild, Шольц придерживается принципа не говорить плохо о своих министрах, вне зависимости от степени своего раздражения. Поводы для недовольства Бербок в последнее время появлялись неоднократно, говорится в публикации газеты.

Ранее Хабек посетовал пранкерам на ситуацию на фронте на Украине.