МИД России призвал мировых лидеров к реакции на атаки ВСУ на ЗАЭС

Международное сообщество, в том числе главы Соединенных Штатов, Германии и Франции, должны осознать акт ядерного терроризма Украины против Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и отреагировать на него. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По мнению дипломата, президент США Джо Байден и его французские и немецкие коллеги Эммануэль Макрон и Олаф Шольц в кооперации с другими защитниками живой природы не отдают себе отчет в том, что власти Украины, которым те помогают, могут от страны ничего и не оставить.

«Мировое сообщество обязано осознать и отреагировать на акт ядерного терроризма со стороны киевского режима!» — написала Захарова в своем Telegram-канале.

До этого постоянный представитель России при Совете Безопасности ООН в Вене Михаил Ульянов назвал атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) ЗАЭС нарушением пяти принципов по защите ядерной установки, заявленных ранее главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

Ранее в МИД РФ прокомментировали пять принципов ядерной безопасности на ЗАЭС Гросси.