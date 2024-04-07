Консульство Ирана в Дамаске снова заработало после атаки

Консульство Ирана в Дамаске снова заработало после ракетной атаки Израиля. Об этом сообщает ТАСС.

Новое здание консульства было расположено поблизости от предыдущего, уничтоженного ракетой ВВС Израиля.

До этого Иран провел заседание Совбеза страны, посвященное атаке Израиля на консульство в Дамаске.

1 апреля Израиль нанес ракетный удар по иранскому консульству в Дамаске. Здание было полностью разрушено. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Даниэль Хагари назвал целью атаки командующего подразделением иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Мохаммад Реза Захеди.

В ночь на 2 апреля Иран призвал Вашингтон к ответу за удар по консульству в Сирии.

Ранее в Иране опубликовали список ракет, способных долететь до Израиля.