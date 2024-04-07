Результаты президентских выборов в Словакии, победу на которых одержал Петер Пеллегрини, можно назвать хорошей новостью для сторонников окончания конфликта на Украине. Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.

«Хорошие новости! В Словакии на президентских выборах антивоенный кандидат только что победил», — указывается в публикации.

Политик обратил внимание, что Пеллегрини обошел «пронатовского и провоенного кандидата, которого поддерживает Брюссель».

По мнению Филиппо, победа данного кандидата «дает миру надежду на победу над «кланом войны», под которым парламентарий подразумевает страны Североатлантического альянса.

До этого глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что с победой Петера Пеллегрини на выборах президента Словакии страна окончательно переходит в стан противников поддержки Украины в Европейском союзе.

Ранее избранный президент Словакии заявил, что страна «всегда на стороне мира, а не войны».