Глава ГУР Украины назвал сроки наступления армии России

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что Россия начнет наступление в конце весны или в начале лета 2024 года, сообщает телеканал ARD.

«Мы ожидаем активизации наступательных действий России в конце весны и начале лета. Особенно в районе Донбасса. Они продвинутся немного ближе к населенному пункту Часов Яр, а также двинутся в сторону города Покровска», — считает Буданов.

По его словам, до момента наступления ВС РФ никаких серьезных изменений на линии соприкосновения ожидать не стоит.

Ситуацию для ВСУ Буданов оценил как сложную, но находящуюся под контролем. Он также счел возможным проведение ответного наступления армии Украины в текущем году.

До этого CNN со ссылкой на экспертов писал, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) на фоне нехватки боеприпасов и наступления российской армии придется уступить часть занятых территорий и отойти на более защищенные позиции.

Ранее австрийский полковник предупредил Украину о скором наступлении ВС РФ.