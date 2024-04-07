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ХАМАС потребовал от Израиля обеспечить безопасность для своих лидеров

ХАМАС потребовал гарантий безопасности для своих лидеров на переговорах в Каире

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Nasser Ishtayeh/Global Look Press

Радикальное палестинское движение ХАМАС на переговорах в Каире призвало Израиль отказался от намерений преследовать и ликвидировать лидеров организации. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на свои источники.

По данным вещателя, ХАМАС также потребовал, чтобы вопрос об изгнании руководства движения за пределы сектора Газа не обсуждался во время переговоров. В движении также отметили, что вывод солдат Армии обороны Израиля из анклава приведет к большей вовлеченности сторонников ХАМАС в процесс консультаций.

В марте представитель движения ХАМАС Сами Абу Зухри заявил, что Израиль планирует сорвать переговоры в Каире по вопросу перемирия в секторе Газа.

В начале апреля ХАМАС отклонил предложение Израиля о размещении в анклаве международного военного контингента. После этого Израиль передал ХАМАС новые предложения по перемирию.

Ранее израильские военные по ошибке ударили по волонтерам.

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