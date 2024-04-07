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Зеленский признался в готовности Украины получать военную помощь от США в кредит

Зеленский: Киев готов получать военную помощь от США в кредит, у него нет выбора

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Evan Vucci/AP

Украина уже готова получать военную помощь от США в виде кредита, поскольку Вашингтон не оставляет Киеву выбора. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, пишет «Украинская правда».

«Мы готовы согласиться на любой вариант. Более того, если бы Украине предложили дать в кредит сегодня или же бесплатно, но через год, то мы бы сказали: «Только сегодня». Наш выбор один — выжить и победить», — сказал Зеленский.

Украинский лидер окрестил подход конгрессменов к решению о выделении траншей «невзрослым». При этом он выразил надежду на «победу разума» в США и призвал надеяться на готовность американского конгресса согласовать новый пакет поддержки без дополнительных условий.

6 апреля Зеленский утверждал, что Украине уже через месяц может не хватить ракет противовоздушной обороны при высокой интенсивности обстрелов. Он также пожаловался, что Украине в этом году передадут только 10% от обещанных F-16.

Ранее в США предрекли Украине отступление и потерю территорий.

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