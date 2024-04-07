В Словакии выбрали нового президента, выступающего против поставок оружия на Украину

Председатель парламента страны и глава партии «Голос — социальная демократия» Петер Пеллегрини официально одержал победу на выборах президента Словакии. Об этом сообщила Государственная комиссия по выборам.

Он набрал 53,12% голосов. Бывший министр иностранных дел Словакии Корчок уже признал свое поражение и поздравил Пеллегрини с победой.

Корчок и Пеллегрини оставались единственными кандидатами на пост президента страны, так как для окончательного выбора понадобился второй тур голосования.

Пеллегрини обещал, что сделает все, чтобы страна всегда находилась «на стороне мира, а не войны».

Также он заявлял, что поставки оружия Украине не дают результатов и могут привести к катастрофе. Он отметил, что не поддерживает конфликт на Украине и отправку оружия Киеву, так как это приведет лишь к большим жертвам среди военных и гражданских лиц.

Корчок выразил надежду, что вновь избранный глава государства станет «суверенным президентом» и будет отстаивать интересы страны. По словам бывшего министра иностранных дел, финансирование предвыборной кампании соперника не было прозрачным. Корчок отметил, что не простит команде Пеллегрини распространение о себе «лжи, что является сторонником войны». Экс-глава МИДа призвал к защите демократии в Словакии.

Ранее министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что Братислава не намерена отправлять военных на Украину.