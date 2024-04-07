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Депутат ГД призвал Макрона лично возглавить французских наемников на Украине

Депутат Шеремет: Макрон может лично возглавить французских наемников на Украине

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону лично возглавить французских наемников на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Шеремет охарактеризовал такой поступок как «мужской», и если ему так не терпится отправить французских солдат на Украину, то он может показать личный пример.

«У него есть шанс недолго побыть в роли Наполеона, а наши войска напомнят французам, чем заканчиваются походы и агрессия против России», — отметил Шеремет.

Он добавил, что французский народ должен «вразумить свои власти» и не допустить кровопролития.

До этого газета Tribune писала, что министерство Вооруженных сил Франции планирует заказать новую партию вооружения из около 500 авиабомб AASM у компании Safran для восполнения запасов после обещания поставить Украине 600 таких бомб в 2024 году.

Ранее Макрон допустил проведение наземной операции против России.

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