Депутат ГД призвал Макрона лично возглавить французских наемников на Украине

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону лично возглавить французских наемников на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Шеремет охарактеризовал такой поступок как «мужской», и если ему так не терпится отправить французских солдат на Украину, то он может показать личный пример.

«У него есть шанс недолго побыть в роли Наполеона, а наши войска напомнят французам, чем заканчиваются походы и агрессия против России», — отметил Шеремет.

Он добавил, что французский народ должен «вразумить свои власти» и не допустить кровопролития.

До этого газета Tribune писала, что министерство Вооруженных сил Франции планирует заказать новую партию вооружения из около 500 авиабомб AASM у компании Safran для восполнения запасов после обещания поставить Украине 600 таких бомб в 2024 году.

Ранее Макрон допустил проведение наземной операции против России.