Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США не исключили роспуска НАТО

Военный аналитик Дени назвал ликвидацию НАТО негативным сценарием для Запада

close
100%
Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

Американский военный аналитик Джон Дени не исключил, что после 75 лет своего существования НАТО может исчезнуть. Такую точку зрения он высказал в интервью изданию Pravda.

Эксперт выразил беспокойство изменением политики Соединенных Штатов в отношении Североатлантического альянса и Европы, допустив, что после президентских выборов могут произойти «коренные перемены» в отношении НАТО.

«Для альянса и для европейской безопасности это очень плохо. Я даже не исключаю роспуска НАТО, что для Соединенных Штатов Америки стало бы крайне негативным сценарием», — заявил Дени.

До этого бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что попытка Запада ослабить РФ при помощи конфликта на Украине привела к обратному результату. По его словам, Россия гораздо сильнее любой страны Европы, которая подчиняется давлению США.

Макговерн считает, что разжигание конфликта со стороны НАТО — ошибка, а возможная отправка войск также завершится провалом, так как РФ не позволит сделать это безнаказанно.

Ранее экс-советник Пентагона призвал США перестать вторгаться в другие страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами