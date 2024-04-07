Американский военный аналитик Джон Дени не исключил, что после 75 лет своего существования НАТО может исчезнуть. Такую точку зрения он высказал в интервью изданию Pravda.

Эксперт выразил беспокойство изменением политики Соединенных Штатов в отношении Североатлантического альянса и Европы, допустив, что после президентских выборов могут произойти «коренные перемены» в отношении НАТО.

«Для альянса и для европейской безопасности это очень плохо. Я даже не исключаю роспуска НАТО, что для Соединенных Штатов Америки стало бы крайне негативным сценарием», — заявил Дени.

До этого бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что попытка Запада ослабить РФ при помощи конфликта на Украине привела к обратному результату. По его словам, Россия гораздо сильнее любой страны Европы, которая подчиняется давлению США.

Макговерн считает, что разжигание конфликта со стороны НАТО — ошибка, а возможная отправка войск также завершится провалом, так как РФ не позволит сделать это безнаказанно.

Ранее экс-советник Пентагона призвал США перестать вторгаться в другие страны.