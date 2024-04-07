Столтенберг заявил, что НАТО в течение многих лет должно помогать Украине

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО должно оказывать поддержку Украине еще в течение многих лет, даже если конфликт между Киевом и Москвой скоро завершится. Об этом сообщает «Би-би-си».

По слова Столтенберга, даже в том случае, если, как надеются в НАТО, конфликт на Украине прекратится в ближайшее время, альянсу много лет необходимо будет поддерживать Киев. Это требуется для укрепления обороноспособности Украины и сдерживания «будущей агрессии».

Генсек НАТО отметил, что на данном этапе он не призывает Киев к каким-либо уступкам и считает, что мирное урегулирование станет возможным лишь после того, как Украина «одержит верх». Столтенберг подчеркнул, что именно Киев должен будет решить, на какие именно компромиссы готова будет пойти украинская сторона для того, чтобы получить приемлемый результат во время будущих переговоров.

До этого российский посол Павел Кузнецов заявил о возможной отправке войск Финляндии на Украину.

Ранее Столтенберг признал, что F-16 ничего не изменят на поле боя для ВСУ.