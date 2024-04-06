Зеленский согласился на помощь США в виде кредита

Украина согласится на пакет помощи Соединенных Штатов в виде кредита. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью, которое транслировалось на украинском телевидении.

«Если, например, скажут, что деньги кредитные, или ты не получишь». Я ответил: «А для чего этот выбор, если нет выбора? Мы согласимся на что-нибудь — какой вариант», — заявил Зеленский.

Вечером 6 апреля Зеленский заявил, что для Вооруженных сил Украины (ВСУ) складывается тяжелая ситуация на поле боя.

В этот же день агентство Reuters писало, что Украина может остаться без помощи Соединенных Штатов из-за разногласий в конгрессе.

Кроме того, лидер французской фракции «Патриоты» Флориан Филиппо сказал, что западные средства массовой информации заговорили о том, что Вооруженные силы (ВС) России смогут прорвать фронт на Украине.

Ранее в США признали преимущество российской армии перед ВСУ.