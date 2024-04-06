В Соединенных Штатах и Европе знают, что глава Госдепартамента Энтони Блинкен соврал, утверждая, что Украина в конечном итоге станет членом НАТО. Об этом пишет обозреватель американского журнала American Conservative Сумантра Майтра.

«Блинкен знает, что его обещание не соответствует действительности. Европейские союзники знают, что это неправда», — написал Майтра.

По словам обозревателя, высказывание Блинкена представляет из себя циничное заигрывание перед постсоветскими странами, которое ставит под сомнение возможность их существования.

Накануне киевский политолог Вадим Карасев заявил, что руководитель Североатлантического альянса Йенс Столтенберг проговорился относительно истинных целей альянса в отношении Украины, которой уготована роль сдерживающего фактора для «спокойной жизни» членов НАТО.

До этого вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, что США и Германия против приглашения Украины в НАТО.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.