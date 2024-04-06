Слуцкий заявил, что Пашинян ведет Армению по украинскому пути

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ведет свою страну по украинскому пути. Таким мнением поделился глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале.

«Пашинян ведет Ереван по украинскому пути. И это становится все более очевидным по мере развития формата Армения-США-ЕС», – заявил Слуцкий.

По его словам, на фоне провалов Киева взгляды представителей Запада стали падать сначала на Молдавию, а позже и на Армению.

Лидер ЛДПР отметил, что помощь евроатлантических «ястребов» – это очередной шаг в попытке ослабить Россию за счет национальных интересов армян и с перспективой дестабилизации на Южном Кавказе.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал «отличными» прошедшие в Брюсселе консультации с представителями Евросоюза и США.

3 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Армении предают свой народ ради бонусов от Соединенных Штатов и Евросоюза.

Ранее Пашинян опроверг связь увеличения оборонного бюджета Армении с подготовкой к войне.