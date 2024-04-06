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СБ ООН обсудит запрос Палестины на вступление в Организацию Объединенных Наций

СБ ООН обсудит запрос Палестины на вступление в ООН как полноправного члена

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Global Look Press

Совет Безопасности ООН намерен в понедельник рассмотреть запрос Палестины на вступление в международную организацию. Об этом сообщает РИА Новости.

«В 10:00 (17:00 по московскому времени. — «Газета.Ru») председательство проведет консультации, чтобы обсудить дальнейшие действия по просьбе Палестины о возобновлении рассмотрения ее заявления о членстве в ООН и о передаче его в Комитет по приему новых членов», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в Совет Безопасности ООН поступило письмо с просьбой принять Палестину в ООН и признать ее полноправным членом всемирной организации. Документ был внесен представителем Мальты — эта страна в апреле председательствует в Совбезе ООН.

К документу приложены письма, в которых вступление Палестины в ООН поддерживают группа арабских государств, Организация исламского сотрудничества и Движение неприсоединения (международная организация, объединяющая 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках. — «Газета.Ru»). Кроме того, напоминается о том, что 140 стран мира уже признали Палестину в качестве независимого государства.

Первоначально заявка Палестины на вступление в ООН была подана в 2011 году, однако затем ее представители решили временно оставить страну в качестве постоянного наблюдателя при всемирной организации. Утверждалось, что это было сделано для того, чтобы колеблющиеся страны убедились в том, что Палестина достойна быть полноправным членом ООН.

Ранее стало известно, что в Израиле опасаются признания Соединенными Штатами палестинского государства.

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