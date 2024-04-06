Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо иронично высказался о европейских медиа, которые обвинили РФ якобы в намерениях саботировать железнодорожную инфраструктуру ЕС, заявив, что «русские действительно хороши». Своим мнением он поделился на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«О, теперь Россия «саботирует нашу железнодорожную инфраструктуру», и были даже «тысячи попыток»: они действительно хороши, эти русские!», — отметил политик.

Кроме того, глава партии «Патриоты» напомнил, что Евросоюз сам в течение последних 20 лет делает больше для саботажа железнодорожного сообщения, чем РФ.

До этого Филиппо призвал Париж прекратить поставки оружия Киеву, а также отказаться от безумных угроз касательно украинского конфликта.

Ранее французский политик заявил, что членство в НАТО ослабляет Францию.