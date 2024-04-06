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В МИД РФ назвали провокацией атаку на воинскую часть в Приднестровье

Захарова: РФ считает провокацией атаку на воинскую часть в Приднестровье

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Petrov Sergey/Global Look Press

Россия рассматривает атаку на приднестровскую воинскую часть, в результате чего получила повреждения радиолокационная станция, как очередную провокацию, направленную на обострение и без того напряженной ситуации в регионе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте ведомства.

Дипломат подчеркнула, что Москва ожидает тщательного расследования всех обстоятельств ЧП.

«Рассчитываем, что те, кто стоит за этой безрассудной акцией, в полной мере осознают ее опасные последствия», — добавила Захарова.

Неизвестный дрон-камикадзе 5 апреля атаковал воинскую часть непризнанной Приднестровской Республики (регион находится между Молдавией и Украиной). Целью была радиолокационная станция, которой были нанесены незначительные повреждения, люди не пострадали. Следственного комитет ПМР завел уголовное дело по статье о диверсии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине заявили о непричастности к атаке на воинскую часть в Приднестровье.

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