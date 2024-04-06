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В офисе Зеленского высказались относительно соглашения с Россией

Politico: Ермак заявил о невозможности соглашения России и Украины

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STR/NurPhoto/Reuters

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что соглашение с Россией на данном этапе невозможно. Об этом сообщает газета Politico.

«Ермак, возглавлявший украинскую переговорную группу с русскими в начале войны, сказал, что сделка с Москвой сейчас совершенно невозможна», — говорится в сообщении издания.

По словам Ермака, Украина «не примет никаких компромиссов в отношении нашей независимости». Он также отметил, что Россия якобы «не заинтересована в переговорах» по урегулированию украинского конфликта.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия при учете ее интересов готова гарантировать законные интересы Украины в ходе возможных мирных переговоров.

Дипломат положительно также оценивал план Китая по урегулированию на Украине. По его словам, Пекин говорит «здравые вещи». В частности, в документе прописано о необходимости отозвать введенные Западом задолго до российской спецоперации односторонние санкции. На этой основе возможно договориться о том, чтобы обеспечивать одинаковую безопасность для всех участников процесса, такова позиция России.

Ранее Зеленский допустил переговоры с Путиным при выходе Украины на границы 2022 года.

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