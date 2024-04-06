Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что страны Запада намеренно разрушили промышленность Украины ради того, чтобы оторвать ее от России. Своим мнением он поделился на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Если говорить о промышленности Украины, то все это она могла получить (и получала) у России, поставщика ресурса и потребителя продукции. Именно поэтому, с точки зрения развития экономики и промышленности, альтернативы движению в Таможенный союз у Украины просто не было», — подчеркнул экс-премьер Украины, отметив, что страны Запада в течение долгого времени думали о том, как оторвать Украину от России.

По мнению Азарова, политика разрушения украинского промышленного комплекса строилась по принципу «нет промышленности, то и зависимости от поставщика ресурса (России. – прим. ред.)… нет».

До этого американский экономист Ричард Вольф заявлял, что ошибка Запада в политике использования Украины для борьбы с Россией привела к катастрофе и краху этой страны. В этой связи Запад, считает Вольф, совершил просчет, используя Украину против РФ, поскольку Россию невозможно победить, сколько бы оружия не было у Вооруженных сил Украины (ВСУ) и западных стран, оказывающих поддержку Киеву.

Ранее в США допустили, что Украина может потерять значительные территории в будущем.