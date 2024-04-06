Украина после окончания специальной военной операции может повторить судьбу послевоенной Германии. Об этом заявил председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов в беседе с РИА Новости.

«Украина после завершения СВО может повторить послевоенную судьбу Германии», - подчеркнул Смирнов, отметив, что об этом говорит позиция мировых лидеров и США по отношению к дальнейшей судьбе Украины.

По мнению политика, раздел государства, утрата территорий, а также протекторат могут стать основными факторами жизни послевоенной Украины.

До этого японская газета Shūkan Gendai писала, что Украине угрожает распад в случае продолжения противостояния с Россией. Согласно информации издания, существует большой риск, что республика перестанет существовать как государство и начнется хаос.

Ранее политолог рассказал, что будет означать окончательное поражение Украины.