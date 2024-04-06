Зеленский резко раскритиковал Запад из-за нехватки ПВО

Украинский лидер Владимир Зеленский резко раскритиковал Запад за колебания в поставках стране систем противовоздушной обороны. Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Зеленский раскритиковал колебания многих государств в предоставлении военной помощи его стране как совершенно неприемлемые», — говорится в сообщении издания.

Как подчеркивает газета, такое положение дел с нехваткой у Вооруженных сил Украины (ВСУ) систем ПВО является, с точки зрения Зеленского, «совершенно неприемлемым».

Кроме того, издание обращает внимание на ежедневный характер требований властей Украины соответствующих систем. «Украина почти каждый день требует все больше зенитных систем, таких как американские системы Patriot», — констатирует FAZ.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе заявил, что страны содружества намерены изучить возможности предоставить Украине больше систем ПВО, включая Patriot, а также снарядов и запчастей для них.

Ранее в Литве призвали НАТО к «реальным действиям» по помощи Украине.