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Посол оценил возможность дальнейшего сотрудничества России и Финляндии

Посол Кузнецов: Москва и Хельсинки не вернутся к прежнему формату сотрудничества

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Shutterstock

Посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов в интервью ТАСС сообщил, что Хельсинки и Москва не вернутся к прежнему формату сотрудничества.

«Рано или поздно связи между странами начнут восстанавливаться. Однако, произойдет это не так скоро, как хотелось бы», — сказал он.

Посол добавил, что Хельсинки уже во многом утратили свою самостоятельность. Кузнецов уверен, что возврата к прежнему формату сотрудничества между странами не будет, так как Финляндия стала членом НАТО.

Он подчеркнул, что демонтаж двусторонних отношений стал результатом односторонних действий финских властей.

Также он сказал, что власти Финляндии после вступления в НАТО решили примкнуть к так называемой «партии войны» против России.

До этого финский политолог Йохан Бекман заявил, что вступление в Североатлантический альянс (НАТО) является настоящей катастрофой для Финляндии.

Ранее в Финляндии высказались о возможной военной угрозе со стороны России.

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