Посол рассказал, какую позицию занимает Финляндия по отношению к России

Власти Финляндии, которая на протяжении всей Холодной войны сохраняла подчеркнутый нейтралитет по отношению к Советскому Союзу, после вступления в НАТО решили примкнуть к так называемой «партии войны» против России. Об этом ТАСС заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов.

«Что касается в целом ситуации вокруг Украины, то здесь Финляндия явно примкнула к «партии войны до победы над Россией», — заявил Кузнецов.

Российский дипломат указал на то, что официальные заявления финского правительства и объемы военной помощи Украине говорят сами за себя.

До этого финский политолог Йохан Бекман заявил, что вступление в Североатлантический альянс (НАТО) является настоящей катастрофой для Финляндии.

Он добавил, что самих финнов постоянно готовят к «войне, которая вот-вот начнется», а Финляндия в политическом смысле откатилась на двести лет назад — так он прокомментировал заявления главнокомандующего шведской армии, который сказал, что восточная граница Финляндии — это границы Швеции.

Ранее в Финляндии высказались о возможной военной угрозе со стороны России.