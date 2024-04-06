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Посол рассказал, какую позицию занимает Финляндия по отношению к России

Посол РФ: Финляндия явно примкнула к «партии войны» Запада против России

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Sergei Grits/AP

Власти Финляндии, которая на протяжении всей Холодной войны сохраняла подчеркнутый нейтралитет по отношению к Советскому Союзу, после вступления в НАТО решили примкнуть к так называемой «партии войны» против России. Об этом ТАСС заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов.

«Что касается в целом ситуации вокруг Украины, то здесь Финляндия явно примкнула к «партии войны до победы над Россией», — заявил Кузнецов.

Российский дипломат указал на то, что официальные заявления финского правительства и объемы военной помощи Украине говорят сами за себя.

До этого финский политолог Йохан Бекман заявил, что вступление в Североатлантический альянс (НАТО) является настоящей катастрофой для Финляндии.

Он добавил, что самих финнов постоянно готовят к «войне, которая вот-вот начнется», а Финляндия в политическом смысле откатилась на двести лет назад — так он прокомментировал заявления главнокомандующего шведской армии, который сказал, что восточная граница Финляндии — это границы Швеции.

Ранее в Финляндии высказались о возможной военной угрозе со стороны России.

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