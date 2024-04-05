Байден высказался о дальнейшей поддержке Израиля

Президент США Джо Байден заявил, что считает несерьезным вопрос о прекращении дальнейшей поддержки Израиля. Об этом сообщает ТАСС.

«Неужели это серьезный вопрос?!» — сказал Байден в ответ на вопрос журналиста о намерении главы государства отказать Израилю в поддержке.

До этого сообщалось, что Байден в ходе телефонного разговора с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху шантажировал его дальнейшей помощью еврейскому государству. Журналисты отметили, что беседа длилась около 30 минут. При этом во время разговора американский лидер пригрозил главе правительства Израиля, потребовав лучше относиться к гражданскому населению в секторе Газа. Только в случае выполнения этого условия Вашингтон продолжит оказывать поддержку израильским властям, подчеркнул он.

Кроме того, хозяин Белого дома призвал израильского премьер-министра заключить сделку с палестинским движением ХАМАС. Речь идет о соглашении, которое привело бы к «немедленному прекращению огня» и освобождению заложников.

Ранее министр стратегических дел Израиля Рон Дермер наорал на американских делегатов из-за разногласий по поводу операции в секторе Газа.