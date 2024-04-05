Байдену доложили о землетрясении в штате Нью-Джерси

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден проинформирован о ситуации с землетрясением в штате Нью-Джерси. Об этом сообщает РИА Новости.

Жан-Пьер подчеркнула, что Байден находится на связи со своей командой, которая отслеживает потенциальные последствия землетрясения. По ее словам, Белый дом также поддерживает контакт с федеральными и местными должностными лицами по мере развития ситуации.

До этого генконсул Российской Федерации в Нью-Йорке Александр Захаров заявил, что генеральное консульство России в Нью-Йорке эвакуировало посетителей диппредставительства из-за землетрясения, ощущавшегося в городе.

Также стало известно, что заседание Совета Безопасности ООН, которое 5 апреля проходило в здании штаб-квартиры всемирной организации в Нью-Йорке, прервали после землетрясения.

По данным сейсмологов, вблизи города произошло землетрясение магнитудой 5,5.

Ранее в Китае произошло мощное землетрясение.