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Украина, Литва и Польша будут совместно бороться с продуктами из России и Белоруссии

Депутаты Украины, Литвы и Польши обсудили запрет продуктов из РФ и Белоруссии

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Depositphotos

Украина, Литва и Польша будут совместно бороться с продуктами питания из России и Белоруссии. Вопрос обсуждался 5 апреля на встрече парламентариев и аграриев трех стран в Вильнюсе, сообщает Telegram-канал «Sputnik Литва».

По окончании встречи литовский депутат Казис Старкявичюс пояснил, что в совместном документе есть несколько «важных пунктов», которые предстоит дорабатывать. Они содержат предложения о запрете экспорта и транзита российских и белорусских продуктов питания и зерна на Украине, в Литве и Польше. Кроме того, страны хотят принять совместные меры по восстановлению украинского влияния на продовольственных рынках, которые страна занимала до начала вооруженного конфликта с Россией.

Достичь всего этого, возможно, будет непросто. «Sputnik Литва» указывает, что польские депутаты на встрече открыто признали, что интересы польских фермеров для них важнее интересов Украины, и ни на какие уступки они не пойдут.

5 апреля стало известно, сколько денег потеряла Украина из-за блокады границы польскими фермерами.

28 марта Евросоюз предупредили о кризисе из-за пошлин на российское зерно.

Ранее в Польше заявили о необходимости пересмотра экологической концепции ЕС «Зеленый курс», направленной на радикальное снижение выбросов парниковых газов и отказ от использования ископаемого топлива.

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