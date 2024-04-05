В России призвали МАГАТЭ не уклоняться от фиксации обстрелов ЗАЭС со стороны Украины

Министерство иностранных дел России призвало Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не уклоняться от фиксации фактов обстрелов Запорожской АЭС с украинской стороны. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

По ее словам, МАГАТЭ следует активно использовать присутствующих на станции экспертов для «публичной фиксации всех случаев нападения с украинской стороны» и «четкой констатации, откуда реально исходит угроза» для атомной станции.

4 апреля на Запорожской атомной электростанции отключилась резервная высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ — один из источников электроэнергии, необходимый для охлаждения реакторов.

5 апреля пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке боевых дронов ВСУ. Повреждений критически важной инфраструктуры не произошло, все системы работают без нарушений. Прилеты были зафиксированы в районе грузового порта и азотно-кислородной станции.

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что энергоснабжению Запорожской АЭС грозит «очень реальная угроза».