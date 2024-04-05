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В России призвали МАГАТЭ не уклоняться от фиксации обстрелов ЗАЭС со стороны Украины

Захарова: РФ призывает МАГАТЭ фиксировать факты обстрела ЗАЭС со стороны Украины

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Министерство иностранных дел России призвало Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не уклоняться от фиксации фактов обстрелов Запорожской АЭС с украинской стороны. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

По ее словам, МАГАТЭ следует активно использовать присутствующих на станции экспертов для «публичной фиксации всех случаев нападения с украинской стороны» и «четкой констатации, откуда реально исходит угроза» для атомной станции.

4 апреля на Запорожской атомной электростанции отключилась резервная высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ — один из источников электроэнергии, необходимый для охлаждения реакторов.

5 апреля пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке боевых дронов ВСУ. Повреждений критически важной инфраструктуры не произошло, все системы работают без нарушений. Прилеты были зафиксированы в районе грузового порта и азотно-кислородной станции.

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что энергоснабжению Запорожской АЭС грозит «очень реальная угроза».

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