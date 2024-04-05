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Столтенберг признал, что F-16 ничего не изменят на поле боя для ВСУ

Генсек НАТО Столтенберг: F-16 не переломят ситуацию на поле боя в пользу Украины

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Vadim Ghirda/AP

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что американские истребители F-16, которые Запад планирует поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ), вряд ли смогут повлиять на ситуацию на фронте, они не станут «серебряной пулей» для Украины. Свое мнение генсек НАТО выразил в беседе с Bild.

«Тот факт, что союзники по НАТО поставляют F-16, а также тренируют пилотов и поставляют оружие для F-16, — это еще один пример значительной военной поддержки от союзников по НАТО для Украины. Но ситуацию на поле боя не может изменить одна система. Это не серебряная пуля, которая изменит всю войну», — подчеркнул Столтенберг.

При этом, по словам генерального секретаря альянса, упомянутые истребители важны для ВСУ, поскольку смогут «усилить возможности» украинской армии. В этой связи он поприветствовал деятельность союзников Киева по обучению украинских пилотов управлению истребителями.

До этого газета Politico, ссылаясь на высокопоставленных военнослужащих, сообщала, что у западных стран отсутствуют такие технологии, которые смогли бы помочь Украине вернуться на границы 1991 года и заполучить контроль над новыми регионами России.

Ранее в ВСУ назвали F-16 неподходящими для Украины.

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