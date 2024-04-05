В МИД РФ прокомментировали ответ Киева на ноту Украине по антитеррору

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала диким публичный ответ Киева на ноту Украине по антитеррору. Об этом сообщает «Россия-24».

По ее мнению, ответ украинской стороны прозвучал «в какой-то дикой манере».

До этого руководитель Министерства иностранных де России Сергей Лавров заявил, что Украина превратилась в откровенно террористическую страну.

В четверг, 4 апреля, глава внешнеполитического ведомства провел встречу с руководителями аккредитованных в Москве дипломатических миссий. Мероприятие состоялось в формате круглого стола и было посвящено текущей ситуации на Украине.

Он добавил, что украинское руководство на протяжении последних десяти лет активно терроризирует людей. При этом речь идет как о гражданах самой Украины, так и жителях других стран.

2 апреля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина уже фактически является террористическим государством. По его мнению, обсуждение вопроса о присвоении Украине соответствующего статуса имеет «схоластический» характер.

Ранее МИД РФ направил Украине ноту по антитеррористической деятельности.