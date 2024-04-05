Губернатор Чибис поблагодарил Росгвардию за задержание напавшего на него мужчины

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поблагодарил сотрудников Росгвардии за оперативное задержание напавшего на него с ножом человека. Об этом сообщает Telegram-канал «Оперштаб Мурманск».

«Хочу поблагодарить Росгвардию за умение быстро реагировать в самых критичных ситуациях. В результате нападавший был оперативно задержан», — написал Чибис.

Кроме того, губернатор выразил признательность всем правоохранительным органам, «которые ежедневно честно и доблестно выполняют свой долг».

5 апреля на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса после встречи с избирателями в Апатитах напал мужчина с ножом и ранил его в живот. Главе региона провели операцию, его состояние оценивается врачами как тяжелое, но угрозы жизни нет.

Нападавшего, бывшего монтера путей сообщения по имени Александр Быданов, задержали на месте, он ранен в ногу. Сотрудники СУ СК России по Мурманской области проводят с ним следственные действия. На допросе мужчина заявил, что совершил нападение из неприязни к губернатору, «хотя лично с ним не был знаком».

Возбуждено уголовное дело о покушении в связи с осуществлением служебной деятельности.

Ранее сообщалось, что росгвардейца, который задержал напавшего на Чибиса мужчину, представят к награде.