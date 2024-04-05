В МИД России объяснили призыв США к Украине не бить по российским НПЗ

США призывают Украину не бить по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) России, поскольку опасаются последующего роста цен на нефть. Об этом заявил посол министерства иностранных дел России по особым поручениям по преступлениям Украины Родион Мирошник, его слова передает РИА Новости.

«США относятся к конфликту как к ресурсной базе и в данном случае игнорируют нормы и принципы международного гуманитарного права. Поэтому скачки на цены на бензин, дизельное топливо, которые могут произойти в Штатах, их беспокоят гораздо больше, чем жизнь людей», — отметил дипломат.

Кроме того, Мирошник назвал позицию Вашингтона к конфликту «крайне циничной».

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что США недовольны ударами Киева по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и иным объектам топливно-энергетического комплекса Российской Федерации.

До этого Financial Times писала, что США призвали Украину прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры России, так как в Вашингтоне опасаются роста мировых цен на нефть и ответных мер со стороны Москвы. Также в Белом доме опасаются ответных ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины, на которую опираются государства Запада.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.