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Маск обрушился с критикой на власти США из-за внимания к Украине

Маск: Вашингтон гораздо больше внимания уделяют Украине, чем южной границе США

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Kirsty Wigglesworth/AP

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что США уделяют гораздо больше внимания проблемам, связанным с украинским конфликтом, нежели вопросам по южной границе США, которая столкнулась с наплывом мигрантов. Об этом Маск написал в комментарии к посту журналиста Такера Карлсона в соцсети X (бывшая Twitter).

Карлсон подчеркнул, что голосующие в конгрессе США за предоставление помощи Украине американские законодатели понятия не имеют о количестве жертв конфликта.

На это Маск ответил, что «так много внимания уделяется украинской границе, в то время как границы США не существует».

До этого Маск согласился с заявлением об опасности третьей мировой войны, которая может начаться по глупости нынешнего президента США Джо Байдена.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что Украина вступит в НАТО, вопрос заключается в выработке ясной дорожной карты движения к этой цели.

Ранее Маск резко высказался об идее вступления Украины в НАТО.

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