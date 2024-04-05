Маск согласился с мнением, что глупость Байдена приведет к мировой войне

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск согласился с заявлением об опасности третьей мировой войны, которая может начаться по глупости нынешнего президента США Джо Байдена. Об этом Маск заявил в комментарии в соцсети X (бывшая Twitter) под постом журналиста, ведущего политических шоу Бена Шапиро.

Шапиро написал на своей странице в X, что «Джо Байден спровоцирует третью мировую войну из-за своей крайней и полной глупости». В качестве одного из аргументов он привел то, что Соединенные Штаты «готовы начать прямую войну с ядерной державой, приняв Украину в НАТО».

«Это крайне опасно», — прокомментировал пост Маск.

До этого Маск заявил, что идея вступления Украины в Североатлантический альянс похожа на фильм о ядерном апокалипсисе.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что Украина вступит в НАТО, вопрос заключается в выработке ясной дорожной карты движения к этой цели.

Ранее сообщалось, что США скоро может лишиться статуса сверхдержавы.