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В Госдуме предложили запретить семьям мигрантов въезжать на территорию России

Вице-спикер Госдумы Толстой предложил запретить въезд в РФ для семей мигрантов

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Членам семей и близким родственникам иностранных работников следует запретить въезд в Россию. Об этом заявил вице-спикер Государственной думы Петр Толстой в своем Telegram-канале.

«Въезд на территорию РФ членов семей, а также близких родственников иностранных работников, привлекаемых в рамках организованного набора, должен быть запрещен. Принцип «один приехал — один выехал» должен быть выдвинут в качестве базового положения данного предложения», — отметил Толстой.

4 апреля президент России Владимир Путин заявил, что стране нужно завозить рабочую силу или повышать производительность труда.

Днем ранее в Москве выявили и остановили канал нелегальной миграции в Россию, который действовал при помощи чиновников. Следователи установили, что с 2022 по 2023 год группа злоумышленников при помощи связей с чиновниками установила канал нелегальной миграции.

До этого стало известно, что суды Москвы принудительно выдворили как минимум 403 иностранца за последнее время.

Ранее сообщалось, что мужчину лишили гражданства за отказ служить в российской армии.

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